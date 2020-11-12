Новостройки за год подорожали в большинстве районов Москвы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Новостройки за год подорожали в 74 из 125 районов Москвы, в наиболее востребованных из них рост цен составил 10-40%. Об этом говорится в исследовании риелторской компании "Метриум".

"За прошедшие 12 месяцев цены на новостройки выросли в 74 из 89 районов Москвы, где представлены жилые и апартаментные комплексы от застройщиков (всего в столице 125 районов). В районах с высокой конкуренцией новостройки подорожали на 10-40%", - говорится в материалах.

Согласно исследованию, самые дорогие новостройки продаются в Мещанском районе Москве, где средняя стоимость квадратного метра превысила 1,3 млн рублей. Наиболее дорогими районами столицы за пределами МКАД аналитики называют Ново-Переделкино (220 тыс. рублей за кв. м) и Солнцево (219 тыс. рублей за кв. м). Самые доступные новостройки продаются в Северном районе Москвы - 137 тыс. рублей за кв. м.

Квадратный метр в столичных новостройках подорожал как в престижных, так и в демократичных районах, причем в большинстве рост цен превысил 10%, прокомментировала управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. При этом, по ее словам, только в 23 из 89 районов, где представлены новостройки, стоимость квадратного метра превышает 200 тыс. рублей. "Как видим, бурный рост цен охватил практически все районы столицы. На мой взгляд, это связано с тем, что в последние годы власти города активно инвестировали в развитие разных районов, которые прежде были обделены вниманием в плане строительства и ремонта инфраструктуры, а также благоустройства. Сейчас эти межрайонные различия сглаживаются, что отражается в динамике цен", - цитирует ее пресс-служба.