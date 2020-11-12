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Правительство продлевает налоговые каникулы до конца года

Такая антикризисная поддержка коснется предприятий малого и среднего бизнеса, которые работают в области культуры, туризма, общественного питания и других сферах
Дом правительства РФ Михаил Терещенко/ТАСС
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Дом правительства РФ
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство России продлило налоговые каникулы для предприятий малого и среднего бизнеса из ряда отраслей до конца года. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

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"По поручению президента правительство продлевает налоговые каникулы для бизнеса", - сказал он, отметив, что соответствующее постановление уже подписано. "Такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца, до конца года", - добавил Мишустин.

По его словам, эта мера коснется тех компаний, которые работают в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах, в области организации конференций и выставок.

Глава кабмина напомнил, что отсрочка по уплате налогов и страховых взносов была предоставлена весной этого года на шесть месяцев. "Ситуация по-прежнему сложная, - сказал он. - Чтобы снизить издержки и восстановиться, малому и среднему бизнесу требуется дополнительная помощь государства".

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