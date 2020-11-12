В Москве планируют увеличить бюджет поддержки НКО в 2021 году на 11%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Общий объем поддержки НКО в Москве планируют увеличить в 2021 году на 11%, или 357 млн рублей. На обеспечение их деятельности ежегодно из бюджета Москвы планируют выделять 3,3 млрд рублей, сообщила в четверг во время заседания комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций замруководителя департамента финансов столицы Ольга Марусова.

"Общий объем поддержки на осуществление деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на три года составляет 10 млрд 143 млн рублей. Ежегодно на эти цели выделяется 3 млрд 381 млн рублей. К той сумме средств, которая утверждена в бюджете на 2020 год, объем данной поддержки возрастает на 11%, или на 337 млн рублей", - сказала Марусова, комментируя проект бюджета столицы на 2021-2023 годы.

Она добавила, что в данных суммах учтены расходы в составе госпрограммы Москвы "Социальная поддержка жителей", а также именные субсидии.

Правительство столицы 3 ноября одобрило и внесло в Мосгордуму проект закона "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов". Доходы столичного бюджета в 2021 году запланированы в объеме 2 трлн 642,74 млрд рублей, расходы - 3 трлн 152,75 млрд, дефицит - 510 млрд. В 2022-2023 гг. доходы составят 2 трлн 895 млрд и 3 трлн 161,3 млрд соответственно, расходы - 3 трлн 235,6 млрд и 3 трлн 344,7 млрд, а дефицит - 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей.

Власти Москвы не будут сокращать расходы бюджета в 2021 году даже с учетом снижения доходов из-за пандемии, для этого город впервые более чем за 10 лет выйдет на рынок заимствований. Всего в следующем году планируется привлечь до 396 млрд рублей.

Правительством Москвы сформирован социально ориентированный бюджет. Более 56% расходов города, это 1,8 трлн рублей, будет направлено на социальную сферу. Расходы на здравоохранение, которое стало безусловным приоритетом бюджета 2021 года, вырастут на 12% - до 447,1 млрд рублей. Также увеличиваются расходы столицы на оказание социальной поддержки жителям Москвы в денежной и натуральной формах.