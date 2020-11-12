МЭА ухудшило прогноз спроса на нефть в 2020 году

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки (б/с) - до 8,8 млн б/с, спрос на нефть ожидается на уровне 91,3 млн б/с, следует из ноябрьского отчета МЭА.

Агентство пересмотрело свою оценку падения спроса на фоне новостей о новых ограничительных мерах из-за второй волны заболеваемости коронавирусом. При этом, по оценке МЭА, вакцины от COVID-19 не помогут заметно улучшить ситуацию со спросом на нефть в 2021 году. "Пока слишком рано говорить о том, как и когда вакцины помогут вернуться к привычной жизни. Сейчас мы не прогнозируем значительного их влияния на спрос на нефть в первом полугодии 2021 года", - говорится в отчете.

В 2021 году МЭА ожидает восстановления спроса на 5,8 млн б/с - до 97,1 млн б/с, что все еще на 3 млн б/с меньше "доковидного" уровня 2019 года.

При этом мировая добыча нефти в ноябре может вырасти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) на фоне восстановления мощностей в США и Ливии, считают в МЭА.

"В ноябре мировые поставки нефти могут вырасти больше чем на 1 млн б/с на фоне восстановления мощностей США после урагана и добычи в Ливии", - говорится в отчете.

МЭА отмечает, что еще в августе добыча в Ливии составляла 0,1 млн б/с, но в среднесрочной перспективе может вырасти до 1 млн б/с.

Добыча нефти в странах не из периметра ОПЕК+ в 2020 году снизится на 1,3 млн б/с, но вырастет на 0,2 млн б/с в 2021 году. Добыча нефти в США в этом году снизится на 0,6 млн б/с, и на 0,65 млн б/с в 2021 году, ожидают в МЭА.

Запасы нефти ОЭСР

В МЭА указали, что коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре 2020 года снижались второй месяц подряд, хотя все еще превышали среднее значение за пять лет на 225 млн баррелей.

Согласно материалам агентства, запасы нефти в развитых странах сократились на 19,7 млн баррелей, составив 3,192 млрд баррелей. Несмотря на снижение второй месяц подряд, общий объем запасов нефти в сентябре был лишь на 51 млн баррелей ниже пиковых значений, зафиксированных в мае текущего года.

В третьем квартале 2020 года запасы нефти глобальные запасы нефти снизились на 0,8 млн баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре запасы нефти в США сократились на 8,4 млн баррелей, в Европе на 8,3 млн баррелей, в Японии - на 1,2 млн баррелей. Запасы в плавучих хранилищах в октябре снизились на 17,8 млн баррелей, до 156,3 млн баррелей.