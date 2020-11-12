Власти Кубани считают, что компенсация расходов на оздоровление поможет туротрасли края

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Внесенный в Госдуму законопроект о компенсации российским предприятиям расходов на оздоровление сотрудников за счет налоговых льгот будет способствовать восстановлению туристической отрасли в Краснодарском крае, которая является наиболее пострадавшей в регионе в условиях пандемии. Об этом ТАСС в четверг заявил председатель законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.

В Госдуму был внесен законопроект о внесении поправок в ряд статей Налогового кодекса РФ, согласно которым, российским предприятиям, оплачивающим отдых и лечение своих сотрудников и членов их семей в санаториях и на курортах страны, планируется предоставлять налоговые льготы, учитывая понесенные расходы при исчислении налога на прибыль организаций. Также стоимость путевки не будет облагаться налогом на доходы физических лиц.

" Для Краснодарского края принятие этого закона будет иметь особую значимость: оно увеличит спрос на услуги наших здравниц и тем самым позволит повысить загрузку предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края - одной из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей кубанской экономики. Мы разрабатываем новые меры поддержки и намерены делать все возможное, чтобы вслед за спадом текущего года в предстоящем сезоне обеспечить устойчивый рост показателей курортно-туристского комплекса Кубани", - сказал Бурлачко.

Он отметил, что на данный момент в регионе активно реализуется программа туристического кешбэка, в которой принимают участие более 200 кубанских средств размещения, она призвана повысить загрузку курортов региона в межсезонье, которая традиционно в этот период достигает 70%. По его словам, на Кубани действуют собственные региональные программы лояльности: с октября по май по программе "Южная здравница" можно отдохнуть со скидкой от 5 до 50%, туристов, предпочитающих в межсезонье отдых в горных и предгорных территориях, ожидают скидки до 40% по программе "Отдых с видом на горы". В Краснодарском крае развиваются событийный, познавательный, гастрономический и агротуризм, в межсезонье турпоток повышается за счет оздоровительного туризма, деятельности горнолыжных курортов и наличия термальных источников.

"Таким образом, законопроект создает ситуацию, при которой санаторно-курортное лечение станет доступно более широкому кругу граждан, а предприятия, на которых они трудятся, получат налоговые льготы. Тем самым, будет сделан важный шаг в развитии частно-государственного партнерства в социальной сфере", - резюмировал собеседник агентства.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток в нем составил порядка 17,3 млн отдыхающих, их доля в летние месяцы составила около 60%. С начала 2020 году Кубань приняла более 10,2 млн гостей. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.