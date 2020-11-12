В Минпромторге заявили, что обязательная маркировка игрушек не обсуждается

"Часть детских товаров уже маркируется, например, детская обувь, косметика. Вопрос об обязательной маркировке игрушек сейчас не обсуждается даже с профессиональным сообществом", - сказал замминистра.

В утвержденном правительством РФ 11 июля "Плане мероприятий по развитию индустрии детских товаров на 2020-2024 годы" Минпромторгу и другим заинтересованным ведомствам поручено подготовить предложения по расширению перечня детских товаров, которые подлежат маркировке, к IV кварталу 2021 года.

О маркировке

С 1 июля 2020 года обязательной стала маркировка табака, лекарств и обуви. До конца текущего года вводится цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Кроме того, проводится эксперимент по маркировке бутилированной воды.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, являющийся частным партнером в ГЧП.