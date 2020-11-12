Мишустин назвал важным мониторить цены на продукты и лекарства

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство России должно следить за ситуацией с ценами на продукты, лекарства и товары первой необходимости. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Важно минимизировать возможные потери [от пандемии], в том числе через адресную государственную поддержку и социальные выплаты, а также мониторить ситуацию с ценами на товары первой необходимости, продукты и лекарства. Люди рассчитывают на нас, и мы не имеем право их подвести", - подчеркнул он.

Мишустин особо отметил, что "правительство должно сделать все необходимое" для решения проблем, с которыми столкнулись граждане. По его словам, именно этого от кабмина требует президент РФ Владимир Путин.

Премьер также назвал справедливым, что требования, которые люди предъявляют к власти, "в нынешней ситуации серьезно изменились". "Ситуация в экономике по-прежнему непростая. В поддержке нуждаются как целые отрасли, так и отдельные предприятия, малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели и, конечно, люди, которые остались без работы, и семьи с детьми", - сказал Мишустин.