Удмуртия планирует вернуться на докризисный уровень безработицы к 2023 году

ИЖЕВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Удмуртии рассчитывают к 2023 году сократить уровень регистрируемой безработицы до 1% от экономически активного населения и выйти на докризисный уровень, сообщил в четверг во время публичных слушаний по проекту закона о бюджете республики министр экономики региона Михаил Тумин.

"К концу года ожидаем дальнейшее сокращение числа безработных граждан до 21 тыс. человек и уровень безработицы на уровне 2,8%. На докризисный уровень республика выйдет к 2023 году, уровень регистрируемой безработицы составит 1,06% граждан", - сказал министр.

По словам Тумина, весной 2020 года спад экономической активности в результате ограничительных мероприятий из-за коронавируса наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос, что привело к резкому росту безработных граждан именно в этих отраслях.

"На начало года уровень регистрируемой безработицы составлял чуть больше 1% от экономически активного населения, начиная с апреля 2020 года значительно выросла численность безработных граждан во всех районах и городах республики. Численность безработных граждан превышала 27 тыс. человек. На сегодняшний день уровень безработицы снижается, на октябрь месяц он составлял 3,17%, численность безработных составляла 24 тыс. человек", - добавил министр экономики региона.

Всего на 12 ноября в Удмуртии зарегистрировано 10 630 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 8 676 человек выздоровели, 193 летальных случая. Состояние заболевших: 933 в удовлетворительном состоянии, 682 средней степени тяжести, 146 в тяжелом состоянии.