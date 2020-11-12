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Время работы магазинов в Москве ограничивать не будут

Продовольственные круглосуточные магазины продолжают работать после 23:00
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют ограничивать время работы продовольственных магазинов из-за пандемии, заявил ТАСС в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

"Продовольственные круглосуточные или ночные магазины в Москве продолжают работать после 23:00. Ограничивать время их работы не планируется", - сказал собеседник агентства.

С 13 ноября кафе, бары и ночные клубы в столице не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00, исключением станет только работа на доставку. Эта мера принята, чтобы приостановить распространение коронавируса, и будет действовать до 15 января 2021 года включительно.

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