АСИ и Росконгресс договорились проводить форум "Сильные идеи для нового времени" ежегодно

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Форум "Сильные идеи для нового времени" будет проходить ежегодно, сообщила в четверг глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на встрече с лидерами идей форума.

"Я считаю, что форум - это такой пример, как можно работать с сообществами, лидерами по всей стране. Мы очень хотим, чтобы такая практика была постоянной. Мы договорились с Росконгрессом, что такой форум будем проводить ежегодно, и каждый год показывать результаты идей и проектов, которые реализованы, - сказала она. - Главное, чтобы за идеей было действие".

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный АСИ и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.