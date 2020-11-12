Эксперт: госпрограмма развития СКФО помогает открывать в КБР производства и рабочие места

НАЛЬЧИК, 12 ноября. /ТАСС/. Госпрограмма РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" позволяет Кабардино-Балкарской Республике (КБР) открывать новые производства и создавать рабочие места, привлекать инвестиции, она является наиболее действенным механизмом господдержки инвестиционной деятельности. Такое мнение выразил в четверг ТАСС премьер-министр региона Алий Мусуков.

В ходе поездки в СКФО министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что финансирование госпрограммы развития СКФО на 2021 год будет увеличено до 17,1 млрд рублей (на 3,6 млрд рублей, плюс 27% к уровню текущего года). По словам Решетникова, приоритетами развития СКФО при реализации госпрограммы должны стать улучшение коммунальной инфраструктуры, создание новых рабочих мест, развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства.

"На сегодняшний день наиболее действенным и реально функционирующим механизмом государственной поддержки инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарии является участие республики в госпрограмме РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", предусматривающей софинансирование коммерческих инвестиционных проектов. Данная мера поддержки актуальна для республики, так как дает возможность предпринимателям развивать собственное производство, а также привлекать в экономику республики внебюджетные инвестиции", - сказал Мусуков.

Рабочие места и инвестиции

С 2018 года в рамках госпрограммы в КБР были реализованы семь инвестиционных проектов, работа по трем продолжается. Проекты реализуются в разных районах республики, в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, промышленность, туризм. "В настоящее время благодаря успешно реализованным инвестиционным проектам в рамках госпрограммы удалось создать 230 новых рабочих мест, до конца 2020 года будет создано еще 71 рабочее место", - уточнил собеседник агентства.

Для участия в отборе инвестиционных проектов для включения в 2020 году в подпрограммы по социально-экономическому развитию субъектов РФ, входящих в состав СКФО, госпрограммы "Развитие СКФО" Кабардино-Балкария направила шесть заявок на общую сумму более 1,2 млрд рублей, которые позволят создать 202 рабочих места в сельском хозяйстве и туристической отрасли. "В связи с ликвидацией Минкавказа России и передачей его функций и полномочий Министерству экономического развития РФ конкурсный отбор инвестиционных проектов для реализации их в рамках госпрограммы в 2020 году не проводился. Данная мера поддержки актуальна для республики, так как дает возможность предпринимателям развивать собственное производство, а также привлекать в экономику региона внебюджетные инвестиции. При возобновлении федеральными органами власти данного механизма реализации инвестпроектов дополнительно будут направлены документы по наиболее перспективным из них", - отметил он.

Помимо уже направленных, подготовлены заявки на участие в отборе еще по шести проектам общей стоимостью более 1,6 млрд рублей, прорабатывается вопрос внесения изменений в госпрограмму "Развитие СКФО" в части внесения в нее подпрограммы, предусматривающей развитие города-курорта Нальчика, добавил Мусуков.