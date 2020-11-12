В Госдуму внесли законопроект о совершенствовании контроля за оборотом древесины

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о создании единой государственной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). Текст документа в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Законопроектом предлагается создать ЛесЕГАИС, установить перечень сведений, содержащихся в ней, порядок их предоставления. Инициативой определяется, что заключение договоров по использованию лесов с рубками лесных насаждений, учет древесины, совершение сделок с древесиной осуществляется только в электронном виде в ЛесЕГАИС. Кроме того, вводится электронная форма сопроводительного документа на перевозку древесины с регистрацией его в данной системе.

В целях пресечения незаконной заготовки древесины документом запрещается нахождение в лесу граждан с машинами или оборудованием, предназначенным для заготовки и вывозки древесины, без разрешительных документов. Законопроектом также вводится такая форма наблюдения за соблюдением лесного законодательства, как административное обследование лесов, позволяющая на основе анализа данных информационных систем и дистанционного зондирования принимать решения о необходимости осуществления проверок.

"Реализация положений законопроекта обеспечит достоверный учет качественных и количественных характеристик лесных ресурсов, прослеживаемость древесины, контроль сделок с древесиной, снижение размера ущерба от незаконных рубок", - считают авторы инициативы.

"Абсолютная прозрачность"

По словам одного из разработчиков документа, депутата Николая Николаева (фракция "Единая Россия"), законопроект отражает поручения президента РФ по итогам совещания о декриминализации лесной отрасли, он был подготовлен в тесном сотрудничестве с кабмином. "Впервые в истории нашей лесной отрасли в случае принятия этого законопроекта мы обеспечим абсолютную прозрачность всех операций с древесиной, возьмем весь ее оборот под контроль", - сказал он журналистам.

Парламентарий уверен, что предложенные меры позволят полностью контролировать перемещение древесины по всей стране. "Если древесина перегружается или перевозится, этого электронного документа нет в базе, значит, она незаконна", - подчеркнул единоросс.

Законопроект, продолжил Николаев, предполагает создание федеральной системы государственного надзора за оборотом древесины. "Все этапы заготовки, переработки и транспортировки древесины будут подлежать государственному надзору, - отметил он. - Важно, что такая система [ЛесЕГАИС] даст возможность автоматически блокировать все сделки и все попытки незаконного использования древесины".

Депутат также акцентировал внимание на положениях документа, запрещающих субаренду лесных участков, и нормах, возлагающих обязанность по тушению лесных пожаров на арендаторов участков.

Как уточнил ТАСС Николаев, оператором ЛесЕГАИС станет Рослесхоз либо подведомственная ему структура.

Поддержка кабмина

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта потребует 7,4 млрд рублей в ближайшие три года. Они должны пойти на создание информационной инфраструктуры, модернизацию системы мониторинга, оплату работы дополнительных государственных инспекторов для проверки мест складирования древесины. "При этом ожидается, что реализация законопроекта позволит предотвратить незаконные рубки и, соответственно, недополучение дохода в бюджет РФ (10-30% от объема легальной заготовки древесины, который в 2019 году составил 52,6 млрд рублей), кроме того, совершенствование системы учета древесины приведет к росту налогооблагаемой базы", - указывается в сопроводительных материалах.

Правительство РФ поддержало законопроект с учетом ряда замечаний. Кабмин рекомендовал уточнить положения о заключении сделок с лесными участками и древесиной, а также объемы и источники финансирования дополнительных расходов бюджета на содержание государственных инспекторов.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений главы государства по итогам совещания - полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства отечественной экономикой, укрепление кадрового потенциала отрасли.