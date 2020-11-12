Мишустин заявил, что процедуру создания аграрных кооперативов в России могут упростить

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Процедура создания сельскохозяйственных кооперативов в России может быть упрощена. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

По словам главы правительства, на этом заседании будет рассмотрен проект закона, совершенствующего систему сельскохозяйственной кооперации. "Он корректирует ряд важных элементов, которые влияют на эффективность работы сельхозкооперативов, в том числе упрощает процедуру их создания", - сказал он.

Мишустин пояснил, что если численность членов кооператива не превышает 100 человек, его правление сможет состоять из трех человек, а не из пяти, как было прежде. В случае финансовых сложностей или банкротства кооператива упор будет делаться на восстановление его платежеспособности. "Если организация реорганизуется или ликвидируется, ее члены получают возможность участвовать в разделе неделимого фонда, - добавил премьер. - Кроме того, устраним устаревшие положения в действующих законах и сократим число ревизоров, которые ведут проверки сельхозкооперативов. Это позволит не допустить злоупотребления".