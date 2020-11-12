В "Тинькофф" подтвердили планы банка развиваться самостоятельно

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава "Тинькофф" Оливер Хьюз подтвердил планы банка развиваться самостоятельно. Новые переговоры о продаже компании не ведутся, сообщил он в ходе телефонной конференции с журналистами.

"Такое не предвидится сейчас, и нет таких разговоров. Так что я бы сказал - "нет", - сообщил Хьюз, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя прекращение переговоров о продаже банка "Яндексу", Хьюз отметил, что компании продолжат сотрудничество во многих областях.

"Мы партнеры с "Яндексом" во многих областях и будем продолжать это делать, равно как мы вступаем в партнерские отношения с кучей разных онлайн-компаний и не только онлайн", - добавил он.

22 сентября стало известно, что "Яндекс" договорился с TCS Group о покупке банка "Тинькофф", сумма сделки оценивалась в $5,48 млрд. 16 октября компании заявили, что сделка не состоится.