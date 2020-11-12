"Детский бюджет" появится в каждом муниципалитете Ульяновской области с 2021 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Муниципальные образования Ульяновской области сформируют со следующего года "детский бюджет", в который входят расходы на образование, культуру, спорт, здравоохранение, социальные гарантии. По его объему будет оцениваться вклад местных властей в создание благоприятных условий для населения, сообщил в четверг губернатор региона Сергей Морозов на сессии "Индекс детского благополучия в России: увидеть за цифрами ребенка", которая вошла в программу форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

"Мы будем проводить рейтингование и оценивать вклад местных властей в благополучие детей, в том числе и через оценку объема их "детского бюджета". Такой вот "детский бюджет" со следующего года появится и в каждом муниципалитете", - сказал он.

Губернатор добавил, что все показатели, характеризующие детское благополучие, должны быть главными для каждого руководителя муниципального уровня. "Мы включим данный показатель в критерии оценки эффективности деятельности всех муниципальных властей региона", - отметил он.

По словам Морозова, так называемый детский бюджет Ульяновской области составляет 25% от бюджета региона, или почти 20 млрд рублей. "Эта цифра должна ежегодно увеличиваться на 2-5%. На следующий год мы увеличим ее на 2,5%", - пояснил глава региона.

Губернатор уточнил, что Ульяновская область также приняла решение разработать индекс детского благополучия. Морозов отметил, что индекс - универсальный показатель, отражающий все аспекты детского благополучия - и материальные, и нематериальные. "А главное - субъективное отношение детей и их родителей. Мы вывели такой индекс, а он позволяет нам сегодня измерять динамику и качество изменений, которыми мы управляем, сравниваем себя, в том числе для мотивации, с другими и работать на результат - благополучие детей", - сказал он.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.