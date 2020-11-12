Более 100 компаний обвинили Google в недобросовестной конкуренции на рынке онлайн-поиска

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Группа из 165 компаний и отраслевых предприятий призвала антимонопольные органы Европейского союза (ЕС) занять более жесткую позицию в отношении американской корпорации Google, отметив, что технологический гигант злоупотребляет доминирующим положением при предоставлении возможностей поиска информации в интернете. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо, направленное заместителю главы ЕК, еврокомиссару по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики Маргрете Вестагер.

В группу критиков, как указывает агентство, входят компании из США и Великобритании, а также фирмы из 21 государства - члена ЕС. Среди них 135 компаний, предлагающих онлайн-услуги, а также 30 отраслевых ассоциаций, в том числе давние критики Google Yelp, Expedia, Trivago, Kelkoo, Stepstone и Foundem. "В то время когда мы соревнуемся между собой за лучший потребительский опыт, существует один общий конкурент, который не "играет" честно, - Google", - говорится в письме.

"Google получил неоправданные преимущества, отдав предпочтение своим собственным сервисам на страницах общих результатов поиска, отображая различные формы сгруппированных специализированных данных (OneBoxes)", - подчеркивается в документе. Таким образом, как отмечается в письме, "благодаря такому исключительному использованию OneBoxes, Google искусственно удерживает пользователей в пределах своего собственного сервиса и не позволяет им посещать другие, более подходящие информационные платформы". В свою очередь Google отвергла все выдвинутые против нее обвинения, указав, что она предоставляет пользователям услуги на основе равной конкуренции.

Вместе с тем, группа полагает, что совершенствование антимонопольных норм ЕС займет слишком много времени, прежде чем они начнут применяться на практике. По этой причине участники призвали Вестагер действовать быстро. "У многих из нас может не хватить сил и ресурсов, чтобы дождаться, пока такое регулирование действительно вступит в силу", - говорится в письме.

10 ноября Вестагер сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) начала второе антимонопольное расследование против американской компании Amazon за злоупотребление доминирующим положением на рынке электронной розничной торговли онлайн в Германии и Франции. Оно нацелено на изучение бизнес-практик Amazon, направленных на предоставление большей видимости на платформе и других незаконных преференций собственным предложениям компании по сравнению с независимыми продавцами, которые используют ее электронную инфраструктуру, системы логистики и доставки. Правила использования сервисов Amazon, как подчеркнула Вестагер, заведомо и намеренно ущемляют права независимых продавцов на его платформе.

Антимонопольные нормы ЕС предусматривают возможность обложения компаний - нарушителей штрафами в размере до 10% от их годового оборота, то есть в случае Amazon штраф может превысить 17 млрд долларов.