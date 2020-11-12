АСИ и "Почта России" намерены развивать сотрудничество в образовании и подготовке кадров

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и "Почта России" договорились о сотрудничестве по реализации проектов в социальной сфере, образовании и трудоустройстве граждан. Соглашение об этом подписали в четверг на форуме "Сильные идеи для нового времени" глава АСИ Светлана Чупшева и гендиректор "Почты России" Максим Акимов.

По соглашению стороны планируют запускать совместные проекты в социальной и образовательной сферах, по новым формам и видам занятости, а также профессиональной самореализации граждан на рынке труда.

"Сотрудничество АСИ с "Почтой России" будет направлено, в том числе, на развитие цифровых инициатив и сервисов как в сфере социального обеспечения, так и подготовки новых кадров в соответствии с запросами рынка труда, структура которого постоянно изменяется, особенно в условиях кризисов. В перспективе это сделает жизнь людей комфортнее, а рынок труда - более мобильным и легко адаптирующимся к новым трендам и вызовам", - сказала на подписании Чупшева.

По словам Акимова, "Почта России" намерена совместно с АСИ разрабатывать и пилотировать проекты, которые направлены на комплексное обслуживание населения. "Их цель - обеспечить равный доступ россиян к социальным сервисам вне зависимости от того, где они живут, - в большом городе или в селе", - отметил он.

Образовательное направление включает проекты в сфере подготовки кадров и тестирование новых форматов обучения, которые, в том числе, связаны с компетенциями по внедрению сквозных технологий. К направлениям сквозных технологий относятся искусственный интеллект, большие данные, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный АСИ и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.