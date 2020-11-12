Минпромторг планирует обновить ГОСТы по детскому питанию

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует разработать и обновить национальные стандарты для детского питания, в том числе для соков, каш и мясных полуфабрикатов. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Алексея Беспрозванных.

"Пунктом 10 "Плана мероприятий по развитию индустрии детских товаров на 2020-2024 годы", утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации, предусмотрены ежегодная актуализация и обновление фонда национальных стандартов на продукцию для детей, в том числе детское питание, в соответствии с ежегодной Программой национальной стандартизации", - отметил он.

По словам замглавы Минпромторга, на 2020 год предусмотрена разработка следующих стандартов на детское питание: ГОСТ "Продукция пищевая специализированная. Изделия хлебобулочные специализированные для детского питания. Технические условия" (шифр темы 1.7.036-2.020.19, утверждение запланировано в ноябре 2020 г.); ГОСТ Р 54754 "Полуфабрикаты мясные кусковые бескостные для детского питания. Технические условия" (шифр темы 1.7.226-1.110.20, утверждение запланировано в апреле 2021 г.).

В проект Программы национальной стандартизации на 2021 год включены также следующие темы по разработке стандартов на детское питание: ГОСТ "Продукция соковая. Соки и нектары для детского питания. Общие технические условия" (шифр темы 1.7.093-2.048.21), ГОСТ Р "Каши детские стерилизованные на молочной основе для питания детей раннего возраста. Общие технические условия" (шифр темы 1.7.036-1.051.21).

Кроме того, отметил замминистра, профессиональное сообщество ведет активную дискуссию по поводу введения стандарта для экологичных игрушек. "Сейчас на рынке продаются более дорогие детские товары с пометкой "эко", но эта маркировка не подтверждена никакими документами. В частности, эксперты обсуждают снятие полного запрета на использование вторичного сырья (за исключением, разумеется, вредного). При наличии этого запрета крупные международные бренды, производящие качественные детские товары из переработанных материалов (например, древесины) не могут выйти на наш рынок и предложить свой экологичный продукт", - отметил он.

По словам замглавы Минпромторга, в России десять крупных производителей, производящих более 55 млн игрушек. "Мы видим, что отрасль готова к повышению стандартов качества выпускаемой продукции", - заключил он.