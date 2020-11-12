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Минфин открыл книгу заявок на два транша евробондов в евро

Сроки погашения еврооблигаций наступят в 2027 и 2032 годах

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов России открыло книгу заявок на два транша евробондов, номинированных в евро. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом размещения.

Срок погашения еврооблигаций - в 2027 и 2032 годах. Согласно информации, ориентир ставки доходности евробондов с погашением через семь лет составляет примерно 1,25% годовых, через 12 лет - около 2% годовых.

По словам другого источника, закрытие книги состоится примерно в 15:30 мск.

10 ноября Минфин РФ сообщил о выборе в качестве организаторов размещения внешних облигационных займов в 2020 году "ВТБ капитал", Газпромбанк и "Сбербанк КИБ". Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил возможности размещения еврооблигаций в 2020 году.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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