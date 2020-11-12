"Технополис "Москва" подготовил первую группу специалистов фармацевтического кластера

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Технополис "Москва" завершил подготовку первой группы специалистов фармацевтического кластера, сообщила в четверг пресс-служба технополиса.

"Студенты Московского государственного образовательного комплекса (МГОК), базовая кафедра которого располагается на территории столичной особой экономической зоны, завершили обучение по программе столичной фармацевтической компании "Р-Фарм" в "Технополисе "Москва". Специальная целевая группа из студентов комплекса была сформирована в сентябре этого года на базе МГОК по запросу фармацевтической компании. Программа рассчитана до декабря: обучение уже завершилось, сейчас идет стажировка, по итогам которой выпускники гарантированно получат работу," - рассказали в пресс-службе.

Сейчас в Москве работают около 30 крупных и средних фармацевтических предприятий. Спрос на квалифицированные кадры в отрасли высок, поэтому такая программа может быть интересна целому ряду предприятий. Это первый опыт подготовки группы студентов под запросы конкретного фармацевтического предприятия, однако уже есть первые результаты: почти 20 студентов успешно прошли обучение и в ближайшее время станут сотрудниками предприятия, с ними уже заключили трудовые договоры.

Ежегодно только на кафедре фармацевтики проходят профильное обучение 400 студентов. Потребность медфармкластера ОЭЗ "Технополис Москва" на ближайшие пять лет оценивается на уровне 1500-2000 специалистов для вновь создаваемых производств и для расширения существующих мощностей резидентов и компаний, работающих на площадках особой экономической зоны.

На сегодняшний день есть договоры с рядом ведущих университетов Москвы. Ежемесячно более 20 стажеров, студентов РХТУ им. Менделеева, Медицинского университета им. Сеченова, МГУ им. Ломоносова, РУДН, РГУ им. Губкина, МИТХТ (МИРЭА) и других, участвуют в работе компании. В основном на производстве требуются химики и технологи. ОЭЗ "Технополис "Москва" включает пять площадок (Печатники, Алабушево, Микрон, Ангстрем, МИЭТ) общей площадью свыше 200 га. Особая экономическая зона Москвы обладает как greenfield, так и brownfield территориями. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализовано 180 высокотехнологичных компаний.