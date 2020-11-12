Моногорода.рф и АСИ будут совместно работать над улучшением инвестклимата в моногородах

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Фонд развития моногородов (Моногорода.рф) и Агентство стратегических инициатив (АСИ) договорились о совместной работе по улучшению социально-экономического положения в моногородах. Как в четверг сообщили в пресс-службе фонда, соответствующее соглашение было подписано на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Фонд развития моногородов и Агентство стратегических инициатив начнут совместную работу по улучшению и стабилизации социально-экономического положения в моногородах. Соглашение об этом подписано заместителем председателя ВЭБ.РФ, генеральным директором Фонда развития моногородов Ириной Макиевой и генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в ходе форума "Сильные идеи для нового времени", - говорится в сообщении.

В рамках соглашения предусмотрено взаимодействие организаций по улучшению инвестиционного климата в моногородах за счет поддержки общественно значимых проектов и привлечения финансирования для реализации новых инвестиционных проектов. Кроме того, в регионах появятся амбассадоры АСИ и Моногорода.рф, которые будут транслировать доступные для бизнеса из моногородов преференции.

"С агентством мы активно взаимодействуем уже не первый год. Настало время сделать нашу работу более масштабной. Теперь в регионах появятся амбассадоры, которые будут рассказывать предпринимателям о доступных мерах поддержки в моногородах, о возможностях участия в развитии городской экономики. Это впервые в нашей практике. Впереди огромная работа, которая, уверена, принесет яркие результаты", - привели в пресс-службе слова Макиевой.

Фонд развития моногородов и АСИ также будут вместе повышать уровень вовлеченности жителей и организаций из моногородов в мероприятия по формированию комфортной городской среды. "Улучшение инвестиционного климата - это всегда комплексный подход. В этом процессе должны участвовать все заинтересованные стороны: не только бизнес и власть, но и сами жители, конечные "потребители" изменений. Компетенции и опыт АСИ по консолидации действий администраций и различных общественных групп позволит развивать привлекательные для инвесторов проекты", - сообщила Чупшева, слова которой также привели в пресс-службе.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.