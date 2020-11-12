В СФ заявили, что размер МРОТ по новой методике расчета составит 13 394 рубля в 2022 году

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России по новой методике расчета на основе медианного дохода в 2022 году составит 13 394 рубля, сообщил ТАСС в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Если говорить о тех прогнозных показателях, которые заложены в бюджетном процессе, то расчет МРОТ на 2021 год составит 12 792 рубля, прогноз в 2022 году - 13 394 рубля, в 2023 году - 14 176 рублей. Все прогнозы по МРОТ основываются на прогнозируемых темпах экономического развития", - сказал Рязанский.

Сенатор добавил, что профсоюзы давно настаивали на том, чтобы темпы роста МРОТ привязали к средней медианной заработной плате. По оценке профсоюзов, средняя медианная зарплата более справедливо отражает темпы экономического развития в стране, чем средняя зарплата, так как существуют "высокозарплатные отрасли экономики". Рязанский также назвал новую методику расчет МРОТ более объективной и справедливой.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума с 1 января 2021 года.

Со следующего года МРОТ и прожиточный минимум предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы - 12 792 рубля (сейчас - 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рубля (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.