В Москве появится омбудсмен по вопросам молодежного предпринимательства

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Общественный уполномоченный по вопросам молодежного предпринимательства появится в аппарате бизнес-омбудсмена Москвы в 2021 году. Об этом сообщила в четверг ТАСС на форуме "Сильные идеи для нового времени" столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева.

"В экосистему уполномоченного в 2021 году войдет общественный уполномоченный по вопросам молодежного предпринимательства. Он будет заниматься развитием молодежного бизнес-образования, защитой молодых компаний, поддержкой молодежных инициатив в сфере предпринимательства", - сказала она.

Корпоративный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Елена Мякотникова поддержала инициативу. "Отличная идея - детские бизнес-омбудсмены. Это потенциальная практика для тиражирования на всю страну. Дети хотят быть вовлечены, хотят быть услышанными", - отреагировала она.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный АСИ и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.