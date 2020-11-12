Власти Удмуртии планируют возмещать муниципалитетам потери от отмены ЕНВД через дотации

ИЖЕВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Удмуртской Республики планируют по итогам 2021 года предоставить муниципалитетам дотации, величина которых будет соответствовать потерям в связи с отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Об этом в четверг на публичных слушаниях по проекту закона о бюджете республики сообщил министр финансов региона Станислав Евдокимов.

Решение об отмене ЕНВД с 1 января 2021 года много раз обсуждалось и является принятым, заявлял в конце июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, за 2019 год совокупно 2,2 млн компаний, которые работали в режиме упрощенной системы налогообложения, заплатили налогов на 422 млрд рублей, а 2 млн налогоплательщиков на ЕНВД - лишь 65 млрд рублей.

"Мы на сегодняшний момент по этому вопросу приняли промежуточное решение. Следующий год у нас - это год сбора статистики, чтобы понять выпадающие доходы муниципалитетов. На эту сумму мы в конце года окажем финансовую помощь, на сумму выпадающих доходов и, наверное, через год мы примем решение, скорее всего, закрепить на постоянной основе эту финансовую помощь", - сказал Евдокимов.

Он отметил, что власти также рассмотрят вариант с перераспределением доходов от других видов налогообложения.

"Либо, поняв другие источники доходов на малый бизнес, может быть, перераспределить частично другой налог вам, чтобы компенсировать. Пока у нас такое промежуточное решение. Следующий год - дотация, а в конце года мы принимаем какое-то решение, либо это постоянная дотация, либо перераспределение других налогов", - добавил министр.

ЕНВД является одной из самых простых систем налогообложения для малого и среднего бизнеса. Налог не зависит от полученной выручки, он рассчитывается исходя из предполагаемого - вмененного дохода по ставке от 7% до 15% в зависимости от региона России. При этом те предприниматели, которые пользуются ЕНВД, освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС, кроме импортного, и налога на имущество, кроме рассчитываемого по кадастровой стоимости. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.