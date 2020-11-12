В кабмине поддержали законопроект о создании госсистемы прослеживаемости зерна

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала при условии доработки законопроект группы депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым ("Единая Россия") о создании госсистемы контроля качества и прослеживаемости зерна. Проект отзыва, подготовленный комиссией, имеется в распоряжении ТАСС.

Законопроект предлагает создать в России федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Как отмечают авторы инициативы, производство зерна составляет основу агропромышленного комплекса РФ и является наиболее крупной подотраслью сельского хозяйства, от развития которой в значительной степени зависит продовольственная безопасность страны. При этом в России отсутствует единая система, которая позволяла бы отслеживать балансы зерна на всех этапах: от его производства и ввода в оборот до вывода из оборота продуктов переработки зерна.

В связи с этим, отмечают депутаты, невозможно, в частности, обеспечить контроль качества и безопасности поставляемого зерна. Поэтому они предлагают создать систему, которая станет "легитимным инструментом по верификации участников зернового рынка при использовании ими финансовых инструментов, в том числе их взаимное признание в рамках Евразийского экономического союза".

В правительстве поддерживают законопроект, однако отмечают необходимость его доработки. Так, отмечают в кабмине, необходимо уточнить цели создания системы прослеживаемости зерна, а также определить состав информации, которая должна содержаться в этой системе. Кроме того, кабмин считает, что в проекте необходимо прописать, что правительство РФ устанавливает порядок создания, развития и эксплуатации системы прослеживаемости зерна, уточнить круг субъектов и объекты регистрации в системе, исключив стадии поставок в розничную торговлю и розничной продажи.

Правительство также считает необходимым предусмотреть, что предоставление информации из новой системы должно осуществляться в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, а также законодательством РФ о государственной тайне и иной охраняемой законом тайне.