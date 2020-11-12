На Ставрополье в 2021 году начнет действовать инициативное бюджетирование

СТАВРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Муниципалитеты Ставропольского края будут расходовать краевой бюджет с учетом мнения местных жителей. С 2021 года в крае начнет действовать закон об инициативном бюджетировании, сообщает в четверг управление по информационной политике правительства региона.

"Суть законопроекта в том, чтобы бюджетные средства расходовались с учетом мнения и пожеланий рядовых граждан. Ведь бюджет - это наши с вами налоги, как отдельных граждан, так и предприятий, организаций, учреждений. Эта простая, понятная и справедливая идея получила название "народного бюджета", - цитирует управление министра финансов Ставропольского края Ларису Калинченко.

По ее словам, подобная практика в регионе существует на протяжении последних 13 лет с начала запуска губернаторской программы местных инициатив в 2007 году. За все время действия программы в крае было реализовано около 1 100 проектов, в 2020 году из краевого бюджета на эти цели было направлено более 400 млн рублей.

В июле 2020 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне. Документ устанавливает правовые основы для внесения инициативных проектов, порядок работы с ними местных органов власти.

Ранее в Минфине РФ сообщали, что в развитии инициативного бюджетирования в стране на сегодняшний день участвуют 69 регионов. В 2019 году в стране были реализованы почти 22 тыс. проектов на сумму 24,1 млрд рублей.