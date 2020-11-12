АСИ и Минпромторг подготовят предложения для участия РФ в выставке "Экспо-2020" в Дубае

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Министерство промышленности и торговли подписали в четверг на форуме "Сильные идеи для нового времени" соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает партнерство в рамках участия России во всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае в октябре 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе АСИ.

Подписи поставили глава АСИ Светлана Чупшева и замминистра промышленности и торговли, генеральный комиссар павильона России на "Экспо-2020" Алексей Груздев.

"АСИ и Минпромторг РФ подготовят предложения для участия России в деловой программе "Экспо-2020", в конгрессно-выставочных мероприятиях, а также по информационному освещению деятельности и продвижению повестки павильона России на всемирной выставке", - уточнили в пресс-службе.

На подписании Чупшева отметила, что АСИ обладает значительной экспертизой в выстраивании эффективных коммуникаций и команд. "Поддержка участия России в "Экспо-2020" как раз является командной работой, которая будет направлена на продуктивное сотрудничество на международном уровне. Наша совместная цель с Минпромторгом РФ - подтвердить статус нашей страны как поставщика отечественных решений и продукции, конкурентоспособных на внешних рынках, на этом будет построена стратегия продвижения, а также информационной, организационной и экспертной поддержки работы представителей от России на всемирной выставке", - сказала она.

Груздев высказал убежденность, что "благодаря вкладу АСИ наше участие поможет еще нагляднее раскрыть креативный потенциал России".

Кроме того, АСИ наделяется статусом интеллектуального партнера павильона России на "Экспо-2020" - до 31 декабря 2022 года в рамках второго соглашения по этому направлению, заключенного с АНО "Национальный выставочный оператор". Стороны будут проводить совместные мероприятия по развитию креативных индустрий в России, продвигать проекты и предложения среди общих целевых аудиторий АСИ и павильона России на всемирной выставке, а также формировать деловую программу.

О форуме и выставке

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный АСИ и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.

Выставка "Экспо-2020" пройдет в Дубае (ОАЭ) с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.