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Дефицит бюджета России за январь - октябрь достиг 1,8 трлн рублей

Доходы бюджета за 10 месяцев составили 15,145 трлн рублей, расходы - 16,945 трлн рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ в январе - октябре текущего года, по предварительной оценке, увеличился до 1,8 трлн рублей, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина России.

Дефицит бюджета РФ в январе - сентябре 2020 года предварительно составил 1,778 трлн рублей.

Доходы бюджета за 10 месяцев составили 15,145 трлн рублей, или 73,8% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Расходы бюджета за январь - октябрь составили 16,945 трлн рублей, или 86,2% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом, и 71,4% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы - 8,89 трлн рублей, или 67,5% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год. Федеральная таможенная служба направила 3,698 трлн рублей, 67,5% к прогнозным показателям на год. Перечисления других федеральных органов составили 2,556 трлн рублей, или 131,1% к годовому прогнозу.

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