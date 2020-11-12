В Петербурге спустили на воду судно для ярусного лова рыбы в северных морях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Ярусолов-процессор "Марлин" проекта MT1112XL для рыбаков Архангельской области спустили на воду на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

"Я хочу поблагодарить всех судостроителей за то, что у нас появится новое современное судно. Сейчас у нас благодаря федеральному правительству серьезный тренд на обновление судов. Я хочу поздравить наших рыбаков с тем, что в их распоряжение поступает одно из самых современных судов, и уверен , что для Архангельской области это особое событие и начало приобретения новых компетенций в отрасли рыболовства. Желаю всем нам удачи, чтобы это было начало большого пути по обновлению всего нашего рыболовецкого флота", - сказал на церемонии спуска губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Марлин" будет вести промысел в Северном, Норвежском и Баренцевом морях. Объектами лова станут треска, пикша, зубатка, палтус, окунь, ерш, камбала. На ярусолов установят современную рыбоперерабытывающую фабрику для обработки улова и производства разных видов замороженного филе, а также консервов из печени и икры трески.

Заказчик судна - ООО "Глобус", основанное товариществом рыболовецких колхозов Архангельской области. Судно названо заказчиком "Марлин" по имени семейства рыб из отряда окунеобразных, известных оригинальной формой туловища и способностью развивать скорость около 100 км/ч.

По словам генерального директора "Северной верфи" Игоря Орлова, предприятие сейчас строит 14 рыболовецких судов и готовится на следующей неделе заключить контракт на строительство еще четырех судов для ГК "Норебо". "Дальнейшее обновление рыбопромыслового флота стало возможным благодаря решению президента Российской Федерации, был подписан закон "квоты в обмен на инвестиции". Тем самым благодаря этому федеральному закону сейчас в Российской Федерации строится 53 новых рыбопромысловых судна", - отметил заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

О проекте

Проект судов MT1112XL разработан норвежской компанией Marin Teknikk, рабочую документацию подготовило российское конструкторское бюро "Форсс-Марин". Водоизмещение ярусолова 2,2 тыс. тонн, автономность плавания судна составляет 45 суток, проектная мощность добычи - до 30 тонн готовой рыбной продукции в сутки.

"Северная верфь" (первое название - "Путиловская") - петербургское судостроительное предприятие, основанное в 1912 году. Завод занимает одно из ведущих мест в отрасли, выпустив за свою историю свыше 600 надводных кораблей и судов.