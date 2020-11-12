Росстандарт начнет закупки топлива в режиме "тайного покупателя" на АЗС с 1 июля 2021 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Росстандарт начнет контрольные закупки топлива в режиме "тайного покупателя" на АЗС с 1 июля 2021 года, сообщил замглавы ведомства Алексей Кулешов.

"Уже был принят закон о госконтроле и надзоре, который вступит в силу в следующем году, с 1 июля, и он даст нам как органу госконтроля и надзора возможность осуществлять такие проверки в режиме "тайного покупателя". Соответственно, без предупреждения пришли, отмерили - и по качеству, и по количеству топлива, выявили нарушения", - сказал он в ходе прямой линии по качеству моторного топлива в эфире "Авторадио".

Кулешов пояснил, что пока Росстандарт обязан предупреждать заправки о проведении проверок, и даже в таком случае выявляет, что требованиям о качестве топлива не соответствует примерно 9% АЗС. Пять лет назад некачественное топливо выявлялось на каждой пятой АЗС, сказал он.

Ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов говорил ТАСС, что в настоящее время программное обеспечение на заправках позволяет в индивидуальном режиме настраивать процент недолива для конкретного автомобиля, однако отследить такое нарушение без режима "тайного покупателя" достаточно сложно.

Некачественное топливо

По словам Кулешова, Росстандарт чаще выявляет нарушения качества автомобильного топлива на малых и "независимых" заправках, чем на АЗС вертикально-интегрированных компаний и региональных сетей.

"Действительно, на ВИНКах и других сетевых организациях, я имею в виду средние сети, региональные, нарушения по качеству топлива все меньше и меньше находятся. Все-таки в большей степени этим злоупотребляют небольшие либо очень малые сети, либо так называемые независимые АЗС", - сказал он.

По словам Кулешова, Росстандарт выявляет больше нарушений в области дизтоплива, чем бензина. "По бензину в меньшей степени нарушают, порядка 3% организаций показывают нарушения. А если мы говорим про дизель, то это где-то 10-15% АЗС реализуют фальсифицированную продукцию дизельную", - сказал он.

В следующем году в навигационных системах и на интерактивных картах начнет публиковаться информация о заправках, на которых были выявлены нарушения качества топлива, сообщил Кулешов. Росстандарт сейчас разрабатывает интерактивную карту, куда будет заноситься информация о нарушителях качества топлива и добросовестных продавцах и их местонахождении.

"Эту информацию смогут брать в режиме открытых данных любые информационные системы, любые владельцы интерактивных карт, в том числе крупных, навигационные системы. Я думаю, в следующем году мы такую систему запустим", - отметил он.