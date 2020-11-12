Глава АСИ уверена, что организации и бизнес в регионах внедрят формат отбора сильных идей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Формат отбора предложения граждан, который опробирован на форуме "Сильные идеи для нового времени", будет востребован для организаций и представителей бизнеса. Такое мнение высказала в четверг глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Я уверена, что такой формат будет не только АСИ внедряться, а многие организации, компании, регионы, города будут активнее использовать такие публичные форматы вовлечения жителей в повестку развития, повестку принятия решений", - сказала она в ходе сессии "Сильные идеи для нового времени: выбор регионов - от идеи до практики".

По ее словам, в момент приема идей у россиян возникали вопросы о защите авторского права. "Много было споров про авторство <...>. Мы специально [размещали идеи] публично - у нас везде фотографии лидеров, их идентификация - какой регион представляет, в какой организации работает, чтобы уже была некая защита авторского права", - пояснила Чупшева.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный АСИ и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.