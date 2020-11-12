Инициативы по созданию атомного дирижабля и эко-водки поступили на форум сильных идей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Предложения создать межконтинентальный атомный дирижабля и эко-водку вошли в число инициатив, поступивших на форум "Сильные идеи для нового времени". Об этом сообщил в четверг на форуме директор направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артем Аветисян.

"За время подготовки к форуму АСИ и Росконгресса было собрано порядка 15 тыс. различных идей. И все они достаточно конструктивные и дельные. Хотя были некоторые идеи, к которым мы думали - как же отнестись? Например, создание нового вида транспорта - межконтинентального атомного дирижабля или, например, создание эко-водки", - сказал он в ходе сессии "Сильные идеи для нового времени: выбор регионов - от идеи до практики".

Аветисян отметил, что все идеи, "чтобы их не растерять, были направлены в регионы для рассмотрения и возможной поддержки в реализации".

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный АСИ и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.