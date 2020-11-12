Ульяновский губернатор предложил создать корпорацию развития вместе с Самарской областей

ТАСС, 12 ноября. Межрегиональная корпорация развития Ульяновской и Самарской областей может появиться в Поволжье. О такой инициативе сообщил в четверг губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на сессии "Региональная политика 2030: решения для запуска нового инвестиционного цикла", которая вошла в программу форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

Во время сессии участники обсудили деловую активность и запуск инвестиционного цикла в регионах как базовые условия для достижения целей общенационального плана развития.

"Учитывая совокупность многих факторов, мы считаем целесообразным объединить потенциал нашего региона с Самарской областью. Это экономический, научный, инфраструктурный, это и деловой потенциал. Мы будем предлагать нашим соседям рассмотреть вопрос о создании, может быть, первой вообще в Российской Федерации межрегиональной корпорации развития и Совета по инвестициям", - сказал он.

По мнению Морозова, такая корпорация даст регионам качественный импульс развития. Объединение экономического, научного, инфраструктурного и делового потенциала двух областей в единый агломерационный комплекс на выходе позволит решить проблему дефицита финансирования регионов, расширить бюджетные возможности Ульяновской области и всего Поволжья, а также выстроить новую успешную инвестиционную межрегиональную модель. "Это даст нам возможность создать, может быть, даже более крупный, чем в Татарстане, инновационно-экономический центр", - уточнил он.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на сессии заявил, что поддерживает эту идею. Он также предложил совместно с кабинетом министров Ульяновской области обсудить этот вопрос в режиме видеосвязи. "Я считаю, то, что сейчас Сергей Иванович [Морозов] высказал, это по-настоящему сильная идея для нового времени. Мы, безусловно, это поддерживаем", - отметил Азаров.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.