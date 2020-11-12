"Автоваз" ожидает падение автомобильного рынка в России на 11% в 2020 году

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Автоваз" прогнозирует в 2020 году снижение рынка легковых автомобилей и LCV в России на 11%, сообщил вице-президент компании Сергей Громак на заседании "круглого стола" в Совете Федерации.

"Рост второго полугодия в полной мере не может компенсировать провал первого полугодия. Поэтому наши аналитики все равно предсказывают, что авторынок этого года по своему объему будет где-то на 11% ниже, чем рынок 2019 года. Сдержанно мы оцениваем рынок следующего года. Где-то процентов на 9, полагаем, объем рынка автомобильного (по легковым и легким) будет пониже, чем рынок 2019 года", - сказал он.

По словам Громака, программы льготного автокредитования и опережающих госзакупок оказали значительную поддержку российскому авторынку. Так, посредством второй программы было реализовано 16 тыс. машин Lada.

Согласно прогнозу Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей и LCV в России на фоне коронакризиса в 2020 году упадут на 13,5%, до 1,55 млн штук.