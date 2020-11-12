Ozon и "Сбер" урегулировали взаимные претензии по соглашению о намерениях

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Платформа электронной коммерции Ozon и "Сбер" урегулировали разногласия и более не имеют взаимных претензий по соглашению о намерениях. Об этом ТАСС сообщили в Ozon и подтвердили в "Сбере".

"Ozon и "Сбер" разрешили разногласия, связанные с соглашением о намерениях, которое ранее было заключено между компанией, ее основными акционерами и Сбербанком. Компании сообщают, что разногласия урегулированы полностью, у сторон более нет претензий друг к другу по поводу каких-либо взаимных обязательств по соглашению о намерениях и связанных с ними выплат. "Сбер" и Ozon продолжают развивать сотрудничество по различным направлениям", - сообщили в Ozon.

"Разногласия урегулированы полностью, у сторон более нет претензий друг к другу по поводу каких-либо взаимных обязательств по соглашению и связанных с ними выплат", - подтвердили в пресс-службе "Сбера".

Ранее Ozon Holdings PLC подала заявление о регистрации по форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с предполагаемым первичным публичным размещением американских депозитарных расписок. В форме F-1 в частности было указано, что в сентябре 2020 года Ozon прекратил действие договора, заключенного между Ozon, основными акционерами и Сбербанком. По условиям договора, в случае нарушения обязательств Ozon должен был выплатить 1 млрд рублей Сбербанку.