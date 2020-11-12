Удмуртия планирует ввести в оборот около 10 тыс. га неиспользуемых сельхозземель

ИЖЕВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз Удмуртии в 2021 году планирует поставить на учет почти 30 тыс. га земель сельхозназначения, из них 10 тыс. га - ввести в оборот. Об этом в четверг на публичных слушаниях по проекту закона о бюджете республики сообщила вице-премьер, министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова.

"На 2021 год мы увеличиваем свои планы по кадастровому учету [земель] и ставим планку в 29 663 га, ввод в оборот - плюс 10 тыс. га по Удмуртской Республике", - сказала Абрамова.

По ее словам, по итогам 2020 года на учет планируется поставить около 20 тыс. га земель, из них почти 9 тыс. - ввести в оборот.

"Мы финансируем это направление с 2018 года, в 2021 году мы планируем небольшое увеличение финансирования - 13 млн 156 тыс. рублей. В данном случае у нас предусматривается возмещение расходов муниципальным образованиям и сельхозтоваропроизводителям на постановку земель на кадастровый учет", - добавила министр.

Как сообщал ранее ТАСС, в 2019 году районами было введено в оборот чуть больше 5,5 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения, что на 17,8% больше первоначальных планов. В конце марта этого года глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в республике появится центр по вовлечению в оборот неиспользуемых земельных участков для развития сельского хозяйства. С начала двухтысячных годов на территории региона из оборота выбыло порядка 125 тыс. га земель, около 245 тыс. га имеют собственника.