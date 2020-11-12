Китай приостановит на месяц рейс Air China Москва-Ланьчжоу из-за пассажиров с COVID-19

ПЕКИН, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Китая приостановят на четыре недели рейс китайской авиакомпании Air China сообщением Москва-Ланьчжоу (провинция Ганьсу, на севере центральной части КНР) после обнаружения на борту самолета заразившихся коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Управления гражданской авиации страны.

По данным ведомства, на выполненном 31 октября рейсе CA910 выявили 10 пассажиров с коронавирусом. Сообщение по этому маршруту будет приостановлено на четыре недели, начиная с 7 декабря.

По той же причине управление с 16 ноября "замораживает" на одну неделю выполнение рейса Air China Минск-Хух-Хото (автономный район КНР Внутренняя Монголия, на севере центральной части страны) после выявления инфекции у шести пассажиров.

Ранее власти КНР уведомили Air China о приостановке с 9 ноября на четыре недели рейса Москва-Шицзячжуан (провинция Хэбэй, в северо-восточной части Китая).

4 июня Управление гражданской авиации КНР опубликовало положение, регламентирующее международное авиасообщение Китая в условиях пандемии. Согласно документу, авиакомпания на неделю лишается права обслуживать рейсы, если число инфицированных коронавирусом пассажиров на обслуживаемых ею бортах превысит пять. Если число инфицированных достигнет 10, пауза в работе составит четыре недели.