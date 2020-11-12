Доля валютных вкладов россиян в январе - сентябре выросла до 21,4%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Доля вкладов россиян в иностранной валюте в результате снижения курса рубля в январе - сентябре текущего года увеличилась на 1,8 процентного пункта (п.п.) - до 21,4%, говорится в мониторинге застрахованных вкладов Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Наиболее активно за отчетный период росли крупные вклады граждан и индивидуальных предпринимателей на суммы 1,4-3 млн рублей и свыше 3 млн рублей, которые увеличились на 1% и 20,6% по сумме и на 1% и 20,1% по количеству счетов соответственно.

Вклады на сумму 1-1,4 млн рублей, напротив, сократились на 6,4% по сумме и на 6,1% по количеству счетов. "Вероятно, это вызвано тем, что вклады в иностранной валюте, близкие по размеру к максимальной сумме страхового возмещения (1,4 млн рублей) в результате укрепления курсов основных иностранных валют в отчетном периоде в рублевом выражении превысили данный порог и попали в категорию от 1,4 млн до 3 млн рублей", - поясняют в АСВ.

Средний размер вкладов граждан и индивидуальных предпринимателей (без счетов до 1 тыс. рублей) на 1 октября составил 188 тыс. рублей, увеличившись на 9,4% с начала года.

Объем вкладов граждан в банках на 1 октября составил 32,7 трлн рублей (+1,7%), из них объем застрахованных средств - 32,6 трлн рублей (+1,8%).