С начала года московские предприятия экспортировали продукцию почти на $22 млрд

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Московские предприятия с начала текущего года экспортировали свою продукцию на $21,52 млрд. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"За первые восемь месяцев 2020 года столица отправила за рубеж продукцию предприятий несырьевого неэнергетического экспорта на $21,52 млрд в 168 стран", - сказал Прохоров, отметив, что рост относительно аналогичного периода прошлого года составил 27,9%. По словам главы департамента, в первую пятерку стран, больше других заинтересованных в импорте продукции столичных предприятий, входят Великобритания, Казахстан, Белоруссия, США и Китай.

Прохоров заметил, что поддержка развития несырьевого неэнергетического экспорта является одной из приоритетных задач возглавляемого им ведомства. "Всего с начала года благодаря поддержке властей было подписано 55 экспортных контрактов на общую сумму 8,6 млрд рублей", - продолжил он. Таким образом, потенциал налоговых отчислений в городской бюджет может составить около 1,5 млрд рублей. "Ключевой же показатель эффективности поддержки московских экспортеров составил 1:22, то есть 1 рубль потраченных бюджетных средств равен 22 рублям экспортных контрактов", - отметил Прохоров.

В свою очередь в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики ТАСС напомнили, что поддержку столичным предприятиям оказывает центр "Моспром". Его эксперты занимаются подбором контрагентов и проведением качественных переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также помогают с анализом целевых рынков и точечным выводом компаний на зарубежные рынки.