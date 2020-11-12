Индустриальный парк Санья заключил соглашения с 20 иностранными брендами на ЭКСПО в Шанхае

САНЬЯ /Китай/, 12 ноября. /ТАСС/. Индустриальный парк трансграничной электронной торговли Санья из южной провинции КНР Хайнань заключил соглашения о стратегическом сотрудничестве более чем с 20 иностранными брендами на ЭКСПО (CIIE) в Шанхае. Об этом сообщил информационный ресурс " Наньхайван ".

Индустриальный парк интернет-торговли из города Санья подписал соглашения с компаниями из Азербайджана, Дании, Канады, Норвегии, Сербии, Таиланда, Швейцарии, ЮАР, Южной Кореи и Японии. Они торгуют пищевой продукцией, алкоголем, бытовыми товарами и другими предметами потребления.

"Мы, как ключевая платформа, занимающаяся интернет-торговлей в свободном торговом порту Хайнаня, должны быть новаторами в развитии международной коммерции. В рамках ЭКСПО мы должны способствовать поступлению на домашний рынок высококачественных зарубежных товаров и продвижению за рубежом продукции известных марок из каждого китайского региона и города", - отметил председатель правления индустриального парка трансграничной электронной торговли Санья Ван Дунцин.

По его словам, хайнаньская компания планирует создать глобальную систему закупок, открыть свои склады за границей и усовершенствовать собственную международную логистику. Руководствуясь стратегической целью "покупай у всего мира и продавай всему миру", эта платформа для интернет-торговли намеревается реализовывать импортные товары в Китае и экспортировать сельскохозяйственную и инновационную продукцию Хайнаня и других провинций страны.

III Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) прошла в Шанхае с 5 по 10 ноября, ее участники договорились о заключении сделок на сумму свыше $72,6 млрд.