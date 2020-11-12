Две компании ФИОП "Роснано" вышли в финал конкурса стартапов для спорткорпораций

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Два стартапа группы компаний "ТехноСпарк" (входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ "Роснано") стали финалистами российского конкурса спортивных технологических стартапов, обойдя почти 300 конкурентов, сообщила в четверг пресс-служба "Роснано".

"Стартапы InMotion и JarHead группы компаний "ТехноСпарк", которая входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ "Роснано", стали финалистами конкурса спортивных технологических стартапов Sport tech. Первая компания представила профессиональные трекеры для командных видов спорта, вторая - датчик сотрясения мозга. Данный конкурс проводится Московским инновационным кластером впервые, его цель - найти и успешно внедрить инновационные решения под технологические запросы компаний из спортивной индустрии, среди которых ФК "Спартак", сеть фитнес-клубов World Class, компания по спортивной аналитике InStat и другие", - говорится в сообщении.

На участие в конкурсе поступило более 320 заявок, в финал вышли 30 стартапов.

InMotion разрабатывает профессиональные трекеры для командных видов спорта. Трекеры собирают биометрические и локационные данные спортсменов, оцифрованные данные могут использовать тренеры, аналитики, скауты, журналисты. Прототипы трекера были успешно испытаны на футбольной игре в августе 2020. Компания Jarhead разрабатывает датчик сотрясения мозга для спортсменов - закрепляемое на шлеме устройство, которое реагирует на удары и оповещает об ударе выше установленной силы. "В этом случае устройство дает сигнал, что спортсмену следует обратиться к врачу на предмет выявления возможного сотрясения мозга", - пояснил директор спортивного кластера "ТехноСпарка" Максим Белицкий.

Оба стартапа уже начали переговоры с заинтересованными сторонами. Например, Федерация регби России планирует провести пилотные испытания датчиков обеих компаний "ТехноСпарка".

"Мы широко применяем датчики, фиксирующие широкий спектр данных в тренировочном и игровом процессе, и нам было бы очень интересно попробовать отечественные решения, поскольку они могут быть более современными, более доступными и более "гибкими" для последующей адаптации к нашим потребностям. Поэтому мы с большим интересом изучили оба проекта и надеемся на проведение совместных пилотных испытаний в ближайшем будущем", - отметил заместитель генерального директора - председателя правления Федерации регби России Павел Бугров.

"ТехноСпарк", "Роснано" и ФИОП

Группа "ТехноСпарк" входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано", осуществляет полный цикл венчурного строительства - от создания стартапов до их продажи. В сферу деятельности "ТехноСпарка" входят логистическая робототехника, медицинское хайтек-оборудование, алмазная оптика, оптические и индустриальные покрытия, индустриальная микробиология, тонкоплпночная интегрированная фотовольтаика, аддитивные технологии, гибкая электроника и другие отрасли.

АО "Роснано" создано в 2011 году в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданная в декабре 2013 года управляющая компания "Роснано", которую возглавляет Анатолий Чубайс. В настоящее время группа "Роснано" (АО "Роснано", УК "Роснано" и ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития.