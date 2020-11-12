"Аэрофлот" планирует возобновить полеты между Россией и Кипром с 22 ноября

НИКОСИЯ, 12 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" собирается возобновить еженедельные полеты между Российской Федерацией и Республикой Кипр с 22 ноября, выполняя воскресные авиарейсы из Москвы в Ларнаку и обратно. Об этом сообщило в четверг в Facebook посольство РФ в Никосии.

"По информации авиакомпании "Аэрофлот", с 22 ноября планируется возобновление грузопассажирских рейсов по маршруту Москва (Шереметьево) - Ларнака - Москва (Шереметьево). Вылет рейса SU2072 из Москвы в 09:50, обратного рейса SU2073 из Ларнаки - 13:50. Рейсы будут выполняться по воскресеньям, продажа билетов открыта на официальном сайте авиакомпании", - сказано в сообщении дипломатического представительства.

В дополнение к этой информации посольство особо обращает внимание потенциальных авиапассажиров на то, что "правила въезда на территорию Российской Федерации и на территорию Республики Кипр остаются без изменений". С правилами въезда в РФ можно ознакомиться на сайте посольства.

Кипр ввел запрет на полеты в аэропорты Ларнаки и Пафоса 21 марта на фоне начала пандемии коронавируса. Островное государство стало постепенно возобновлять воздушное сообщение с внешним миром, начиная с 9 июня, однако как в Россию, так и из РФ на Кипр после этого совершались только вывозные пассажирские авиарейсы.