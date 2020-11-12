Гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров вошел в набсовет АСИ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении в состав наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) генерального директора автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова. Об этом говорится в документе, размещенном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Включить в состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов Комиссарова А. Г.", - говорится в тексте распоряжения.

АСИ создано 11 августа 2011 года. Поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере улучшения делового климата и поддержки инноваций, образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития. Среди ключевых инициатив АСИ - Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, платформа для обмена лучшими практиками "Смартека", программа "100 городских лидеров", модель повышения инновационной открытости крупных компаний и платформа Национальной технологической инициативы.

Наблюдательный совет АСИ - высший коллегиальный орган управления организацией - возглавляет президент России Владимир Путин. К компетенциям наблюдательного совета относятся внесение изменений в устав организации, определение стратегии развития и приоритетов деятельности агентства, одобрение проектов и инициатив, утверждение сметы расходов, утверждение годового отчета, создание филиалов и открытие представительств.