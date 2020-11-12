Объем инвестиций резидентов "Алабушево" в Москве превысит 28 млрд рублей к 2025 году

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Промышленная площадка "Алабушево", которая входит в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", может получить к 2025 году от резидентов более 28 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил в четверг глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров на заседании комиссии Мосгордумы по науке и промышленности.

Он отметил, что в 2020 году для предоставления резидентам, на площадке "Алабушево" построены инновационные лабораторно-промышленные корпуса первой очереди общей площадью 29 тыс. кв. м, причем еще до введения их в эксплуатацию на 95% площади под аренду заключены предварительные договоры аренды. "При этом к 2025 году объем инвестиций резидентов на площадке "Алабушево" превысит 28 млрд рублей, будет создано более 4,5 тыс. рабочих мест, уплачено свыше 36 млрд рублей налогов, ежегодная выручка при выходе на проектную мощность составит более 39 млрд рублей",- сказал Прохоров.

В свою очередь в пресс-службе департамента ТАСС пояснили, что в 2020 году ОЭЗ "Технополис "Москва" впервые приняла участие в международном рейтинге Global Free Zones of the Year, который ежегодно составляет авторитетное издание fDi Magazine, и одержала победу сразу в нескольких номинациях: "Кластерное развитие", "Борьба с пандемией", "Развитие государственно-частного партнерства", "Широкие возможности для локализации и расширения производства", "Дебюрократизация" и "Инфраструктура для работников".

Резидентами ОЭЗ на данный момент являются 79 компаний, из них 18 присвоен статус в 2020 году. Резидентами создано 6,5 тыс. рабочих мест, осуществлены инвестиции в размере 31,7 млрд рублей. ОЭЗ включает пять площадок общей площадью 223,3 га. В 2020 году территория площадки "Алабушево" увеличилась на 15,2 га. Для резидентов предусмотрено снижение региональной налоговой нагрузки.