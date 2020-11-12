Три компании войдут в число резидентов ТОР на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Проекты по созданию производств строительных материалов, металлоизделий и кафе войдут в число резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР) в моногороде Невинномысске на Ставрополье. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

"На заседании комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Невинномысск" были одобрены инвестпроекты трех предприятий - ООО "Кингспан Невинномысск", ООО "Лофт Фабрика" и ООО "Невинномыссктехмонтаж", - говорится в сообщении.

Компания "Кингспан Невинномысск" планирует создание производства сэндвич-панелей и фасонных элементов, на предприятии будут задействованы 50 работников. ООО "Невинномыссктехмонтаж" намерено развивать выпуск металлоизделий, планируется создание 29 рабочих мест. Инвестиционный проект "Лофт фабрика" предполагает организацию кафе по франшизе федеральной сети, инвестором также заявлено создание 29 рабочих мест.

ТОР "Невинномысск" создана в границах моногорода в декабре 2017 года. С момента создания ТОР работу на этой площадке начали 14 предприятий, общий объем инвестиций превысил 3,5 млрд рублей. С начала 2018 года резиденты ТОР создали 800 рабочих мест.