Производство в России оборудования для 5G может начаться до 2023 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Массовое производство отечественного оборудования для 5G, включая аппаратную часть и программное обеспечение (ПО), может начаться не позднее 2023 года. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"На сегодняшний день две российские компании уже продемонстрировали работающие прототипы базовых станций 5G. Это госкорпорация "Ростех" и Сколтех. Мы ожидаем, что начало массового производства полностью отечественного оборудования 5G, включая аппаратную часть и программное обеспечение, начнется не позднее 2023 года", - сказал он.

В сентябре 2020 года Ростех представил разработанный отечественными специалистами образец российской базовой станции мобильной сети связи пятого поколения 5G в рамках форума ЦИПР-2020 в Нижнем Новгороде. До этого в сентябре 2020 года стало известно, что мобильный оператор МТС и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) запустили на территории Сколково пилотную зону 5G, работающую в диапазоне 4,9 ГГц. По данным МТС, в сети 5G "МТС Сколтех" в диапазоне 4,9 ГГц задействована базовая станция, использующая отечественное программное обеспечение, которое разработано в Сколтехе и поддерживает международные открытые стандарты радиодоступа OpenRAN.

Минцифры РФ уверено, что сети связи пятого поколения в России будут строиться преимущественно на российском оборудовании, ранее сообщил журналистам в кулуарах форума "Ведомостей" "Телеком 2020" замглавы министерства Олег Иванов.

По его словам, сейчас в правительстве рассматривается проект строительства 5G на российском оборудовании, также существует соглашение о внедрении 5G между кабмином, Ростехом и "Ростелекомом" и идет работа над утверждением дорожной карты развития 5G.

Согласно нацпроекту "Цифровая экономика", государство профинансирует до 2024 года разработку и создание российского оборудования для 5G, сообщал ранее Иванов.