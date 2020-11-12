Сдачу западного обхода города Орла не завершат в 2021 году из-за пандемии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Строительство западного обхода города Орла стоимостью 3 млрд рублей не удастся завершить в 2021 году, как это планировалось ранее. Сдача объекта в эксплуатацию переносится из-за пандемии, сообщил ТАСС в четверг губернатор Орловской области Андрей Клычков в кулуарах форума АСИ и Росконгресса "Сильные идеи для нового времени".

Как сообщалось ранее, соглашение о начале строительства западного обхода города Орла подписано 21 июня 2018 года между правительством Орловской области и ЗАО "Русская холдинговая компания". Срок выполнения работ - 2019-2020 годы. Объем инвестиций - около 3 млрд рублей.

"Пандемия внесла свои коррективы <…> Сейчас рассматриваем вопрос либо по расторжению этого контракта [по строительству западного обхода Орла] и разработке инициативы через федеральное дорожное агентство <…>, либо продолжение инвестиционного контракта. Буквально на прошлой неделе контактировал с руководством "Русской холдинговой компании". Обсуждали и сложности, и задачи. Поэтому, к сожалению, открытия в 2021 году точно не будет", - сказал губернатор.

Он добавил, что уже выполнены работы по освобождению земельных участков, однако в течение последних 9 месяцев строительство дороги не велось.

Западный обход Орла позволит освободить от большегрузов центр города. По данным регионального правительства, сейчас около 20 тыс. грузовых автомобилей вынуждены ехать по улицам города.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.