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Форум "Сильные идеи для нового времени"

Новгородские власти надеются на федеральную поддержку развития креативных индустрий

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин выразил уверенность, что форум "Сильные идеи для нового времени" поможет в их появлении

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Предприниматели, развивающие сферу креативных индустрий, нуждаются в поддержке на всех уровнях, в том числе и федеральном. Такое мнение высказал в четверг губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе сессии форума "Сильные идеи для нового времени", выразив уверенность, что форум поможет в их появлении.

"Очень важны идеи, связанные с креативной индустрией. <…> У нас ведь в креативной экономике: она есть, но с точки зрения закона, господдержки, определения что это вообще такое - ее, на самом деле, пока нет. И очень хочется, чтобы те предприниматели, которые в это поверили, которые инвестировали в креативные индустрии, были бы поддержаны на всех уровнях. Мы у себя в регионе это делаем, но уверены, что благодаря форуму, благодаря поддержке АСИ у нас появятся и федеральные меры поддержки", - сказал Никитин.

Кроме того, он пояснил, что в рамках подготовки к форуму жителями Новгородской области было предложено более 450 идей для развития субъекта и страны. "Для меня очень радостно то, что соотношение количества идей к количеству людей, живущих в регионе, Новгородская область, по-моему, первое или одно из первых мест заняла в рамках подготовки к форуму. Это означает, что у нас есть 470 идей и 470 неравнодушных сограждан, которым хочется что-то изменить в нашем регионе и во всей стране", - сказал Никитин, отметив, что власти региона постараются поддержать и учесть все эти идеи.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.

Теги
РоссияНижегородская областьФорум "Сильные идеи для нового времени"
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