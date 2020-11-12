Бюджет Кировской области на 2021 год планируют принять с дефицитом в 1,6%

КИРОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют принять бюджет региона на 2021 год с дефицитов 1,6%, сообщила в четверг на публичных слушаниях по проекту закона о бюджете министр финансов региона Лариса Маковеева.

"Если говорить о балансировке бюджета на 2021 год, то бюджет сформирован с дефицитом в сумме 1,1 млрд рублей. Это необходимо с целью обеспечения выполнения условий реструктуризации задолженности по федеральным бюджетным кредитам", - сказала Маковеева.

По словам ее словам, доходы бюджета на 2021 год планируются в размере 65 млрд 906 млн рублей, расходы - в объеме 67 млрд 041 млн рублей. Деньги направят на работу государственных и муниципальных учреждений, повышение зарплат работникам бюджетной сферы и реализацию национальных проектов.

"На долю социальных расходов приходится 43,1 млрд рублей, или 64%. Почти четверть всех расходов областного бюджета (24%) направляется на образование, их объем в следующем году составит 16,2 млрд рублей, в том числе на реализацию мероприятий национального проекта "Образование" - 1,1 млрд рублей", - отметила Маковеева.

На сферу здравоохранения власти рассчитывают направить 10 млрд рублей с учетом платежей за обязательное медицинское страхование неработающего населения. Объем средств дорожного фонда Кировской области на 2021 год составит 8,3 млрд рублей. Принятие областного бюджета в первом чтении запланировано на 19 ноября.

По данным правительства области, доходы областного бюджета в 2020 году были запланированы в сумме 64,1 млрд рублей, расходы - 65,1 млрд рублей, дефицит бюджета - 971 млн рублей.