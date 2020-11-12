Пандемия удвоила число российских экспортеров через интернет-каналы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пандемия COVID-19 привела к росту в два раза количества российских экспортеров, которые обращаются в РЭЦ для выхода на внешние рынки через интернет-каналы. Об этом сообщила журналистам генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени".

"Пандемия и карантин привели к взрывному росту использования интернет-торговли как способа выхода на экспортные рынки. Интернет-торговля в России растет на 30% в год. По итогам девяти месяцев 2020 года мы видим, что в РЭЦ экспортеры стали обращаться в два раза чаще, чем в прошлом году, для использования возможностей выхода на экспортные рынки через интернет-торговлю", - сказала Никишина.

За девять месяцев 2020 года РЭЦ оказал содействие более чем 2,5 тыс. российских компаний при размещении товаров на зарубежных маркет-плейсах, тогда как за весь 2019 год аналогичная поддержка была оказана 1,4 тыс. компаний, указала она.

"В целом развитие интернет-торговли, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса, дает гораздо большие возможности для презентации продукции и поиска покупателей, диверсификации экспортных продаж. Одновременно с активным использованием маркет-плейсов как способа продвижения российской продукции мы совместно с "Почтой России" и РЖД прорабатываем пилотный проект по организации смешанных консолидированных грузов для того, чтобы повысить эффективность доставки, снизить себестоимость, потому что мы видим, что в период пандемии размер чека уменьшился, а количество заказов увеличилось. Поэтому это все дает существенную нагрузку на логистику", - отметила глава РЭЦ.

В 2021 году планируется запуск цифрового сервиса, в рамках которого экспортеры смогут через интернет-каналы размещать свою продукцию в один клик на большом количестве маркет-плейсов и одновременно пользоваться услугами логистики, сообщила она.

"Мы ожидаем (в 2021 г. - прим. ТАСС) еще как минимум двухкратного увеличения экспортеров, которые к нам придут. Самое главное, чтобы мы совместно с нашими партнерами - "Почтой России" и РЖД, которые обеспечивают логистику, - смогли сделать бесшовным не только размещение на интернет-площадке, но и доставку, которая будет быстрой, что очень важно для потребителя. Быстро и дешево доставлять продукцию конечному покупателю", - подчеркнула Никишина.

Наибольшим спросом за рубежом при заказе в интернете сейчас пользуются российские продукты питания, уточнила она, но этот список будет расширяться, уверены в РЭЦ.